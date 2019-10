Verlegung von Erdgasleitung : Im Frühjahr geht Zeelink durch den Deich

Rheinberg/Voerde Die Verlegung des 525 Meter langen Dükers durch den Rhein lief erfolgreich. In der hochwasserfreien Zeit im nächsten Jahr wird der Deich bei Wallach für die Erdgasleitung geöffnet. Deichverband Duisburg-Xanten sieht keine Gefahren.

Das Projekt „Düker“ ist erfolgreich verlaufen. „Um kurz nach 17 Uhr ist das Stahlrohr am Mittwoch am Ufer in Voerde-Ork angekommen“, sagte Helmut Roloff, Pressesprecher von Zeelink, am Donnerstag auf Nachfrage. Wie berichtet, war der 525 Meter lange Düker mit Hilfe einer Seilwinde vom Ufer in Wallach ins Wasser gezogen worden. Zuvor war im Strom eine Rinne ausgebaggert worden. Roloff: „Nach der Verlegung haben die Baggerschiffe von Hülskens sofort damit begonnen, die Rinne wieder zu verfüllen.“ Die Zeelink-Erdgasleitung liegt später rund 3,50 Meter unter der Flussrinne.

Im Rheinberger Stadtgebiet liegen die schwarzen Stahlrohre mit einem Durchmesser von einem Meter bereits in der vorbereiteten Trasse. Von Kamp-Lintfort kommend über Alpsray, Millingen bis nach Borth/Wallach. Dort muss nun der Deich überwunden werden.

Info Die Erdgas-Sorte wird bald umgestellt Umstellung Die Zeelink-Erdgasleitung wird auch wegen der Umstellung von L- auf effizienteres H-Gas verlegt. Betroffene Im Regierungsbezirk Köln sind von der Umstellung 900.000 Geräte, im Regierungsbezirk Düsseldorf 650.000 und im Regierungsbezirk Münster 170.000 Geräte betroffen. In NRW sind es 2,2 Millionen.

Das wird nicht mehr vor dem Winter geschehen. „Ende Oktober beginnt ja die Hochwasserzeit, dann müssen die Deiche geschlossen sein“, so Roloff. „Wir gehen davon aus, dass der Durchstich im nächsten Frühjahr in Abstimmung mit dem Deichverband Duisburg-Xanten erfolgen wird.“ In den Wintermonaten werde man die vorbereitenden Maßnahmen treffen.

Viktor Paeßens, Deichgräf des Deichverbands Duisburg-Xanten, bestätigte am Donnerstag, dass die Erdgasleitung erst im nächsten Frühjahr durch den Deichkörper geführt werde: „In der hochwasserfreien Zeit.“ Auch weil der Deich in diesem Bereich relativ weit vom Wasser entfernt liege, sehe er keine Gefahr für den Hochwasserschutz. Bis dahin, so sagte Paeßens Stellvertreter Erich Weisser, seien auch die vertraglichen Rahmenbedingungen geklärt. In Wallach sei es so, dass für den Deichkörper der Deichverband und für die Deickrone die Stadt zuständig ist.