Internationales Theater-Projekt in Rheinberg : Ausgrenzung trägt die Farbe Schwarz

30 Jugendliche aus Rheinberg, Spanien und Portugal zeigten auf der Bühne, wie Zusammenhalt funktioniert. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg Nach zweijähriger Vorbereitung führten Schüler aus Rheinberg, Spanien und Portugal ein Theaterstück auf, das sich mit den Ängsten und Hoffnungen europäischer Jugendlicher befasst. Das internationale Projekt stieß auf Begeisterung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heidrun Jasper

Es ist still in der gut gefüllten Rheinberger Stadthalle. Von der Decke über der Bühne hängt eine riesige Leinwand herab. Musik erklingt, Fotos und Videos zeigen Jugendliche in einem Flugzeug, am Flughafen im portugiesischen Almada, am Meer, vor einer prächtigen Kathedrale, am Strand, beim Proben in einer Schule, beim gemeinsamen Essen. Am Anfang der vielleicht zehnminütigen und mit Klaviermusik untermalten Videoeinspielung sieht man Schülerinnen und Schüler, die um einen Tisch sitzen. Alle haben eine Maske auf. „Ich bin Lisa, aus Rheinberg. Ich liebe das Tanzen“, sagt ein Mädchen. Der Reihe nach kommen sieben weitere junge Menschen kurz zu Wort. Die letzte von ihnen ist Eva aus Spanien. Sie zieht ihre Maske ab und gibt sie an Thomas Verwers, Lehrer an der Europaschule in Rheinberg. „Wir versuchen, Jugendliche und Kinder mit ihren Ängsten und Sorgen ernstzunehmen“, fasst er die Beweggründe eines Projektes zusammen, das er federführend koordiniert hat und an dem 30 Schülerinnen und Schüler aus Almada (Portugal), Mora la Nova (Spanien) und von der Rheinberger Europaschule beteiligt waren: „Dream a little dream“, ein Theaterstück, das die Schüler gemeinsam und mit Hilfe des Theaterpädagogen Carlos Melo erarbeitet haben. „Hope and fear“, ein Stück über Hoffnungen, aber auch Ängste europäischer Jugendlicher: Diskriminierung, Arbeitslosigkeit, Armut. Nun stand die Aufführung an.

Eine Woche lang haben die Jugendlichen noch im Zuff und in der Stadthalle an dem Stück gefeilt. Am Freitagnachmittag hob sich dann der Vorhang in Berkas guter Stube für 30 in Schwarz gekleidete junge Menschen. Sie gehen auf der Bühne hin und her, begegnen sich, ohne sich zu berühren. „YMCA“ singen und tanzen sie – bis auf ein Mädchen, das von zwei Jugendlichen hin und her geschubst wird. Andere behängen es mit Papp-Umhängen in Grün, Blau, Orange. Das weinende Mädchen sitzt auf einem Stuhl, 29 Jugendliche umzingeln es. Dann gehen sie von der Bühne. Drei von ihnen befreien es nacheinander von der farbigen Pappe. Alle Schülerinnen und Schüler kommen zurück, nehmen das Mädchen in ihre Mitte. Alle strahlen, einer macht ein Selfie.

Info Theaterprojekt startete im Jahr 2019 Anfänge 2019 hatten sich Lehrer der Schulen aus Almada und Mora la Nova erstmalig mit Kollegen der Europaschule in Rheinberg getroffen, um das Theaterprojekt vorzubereiten – dann kam Corona. 2021 gab es einen virtuellen Workshop. Im Februar traf sich die Gruppe in Portugal. Unterstützung Das Projekt konnte dank des Programmes „Erasmus plus“ der Europäischen Union realisiert werden.

Szenenwechsel: Die schwarz gekleideten Schülerinnen und Schüler gehen über die Bühne. Es ist stockfinster, alle haben eine Taschenlampe in der Hand. „I lie in bed and write a text, which no one reads – but still exist“ (Ich liege im Bett und schreibe einen Text, den niemand list – der aber trotzdem existiert), wiederholt eine Darstellerin mehrfach. Im weiteren Verlauf ruft eine Schülerin „Opportunity for all“ (Chance für alle). Sie steht auf einem Stuhl und hält ein Plakat hoch. „Please give me money“ (Bitte gib mir Geld), bettelt eine Jugendliche, nachdem sie auf den Stuhl gestiegen ist, von dem sie die Mitschülerin vorher gestoßen hatte. „Please help me, I need documents“ (Bitte hilf mir, ich brauche Papiere), ruft es aus einer Ecke. „Ich muss sie verkaufen, ich habe keine andere Wahl“, bietet eine Jugendliche ihre Säuglinge zum Kauf an. „Education for everyone. No one is left behind“ (Bildung für alle. Niemand wird zurückgelassen), skandieren plötzliche alle, ziehen ihre schwarzen T-Shirts über den Kopf, stehen in bunten Shirts auf der Bühne. Ein Schüler lässt sich in einer kleinen Gruppe vertrauensvoll fallen und wird von 16 Händen aufgefangen. Zwei Schüler greifen zur Gitarre, eine Schülerin tanzt zur Gitarrenmusik, die anderen sitzen auf dem Boden und schauen ihr zu. Alle stehen am Ende der einstündigen Vorstellung nebeneinander am Bühnenrand, fassen sich an den Händen, verbeugen sich.

Riesen-Applaus für eine großartige Leistung. Für ein Theaterstück, das auch die portugiesische Generalkonsulin aus Düsseldorf und Rheinbergs Bürgermeister Dietmar Heyde begeisterte. Mit großer Leidenschaft spielten, tanzten und sangen die 30 Jugendlichen aus drei Ländern. Und sie spielten ein Stück weit auch für den engagierten Lehrer und Projekt-Koordinator Thomas Verwers, der bei der Aufführung leider nicht dabei sein konnte.

(jas)