Rheinberg: Epochales zum Abschluss

Rheinberg Das "Blue Chamber Quartet" sorgte in der Rheinberger Stadthalle mit einer Mischung aus Kammermusik, Jazz und Avantgarde für einen würdigen Abschluss der Konzertreihe der Musikalischen Gesellschaft.

Allein schon die spezielle Instrumentierung ließ darauf schließen, dass es ein spezieller Sonntagabend in der Rheinberger Stadthalle werden sollte. Denn beim Abschlusskonzert der Musikalischen Gesellschaft fanden sich mit Julia Barth (Klavier), Angelika Siman (Harfe), Holger Michalski (Kontrabass) und Thomas Schindl (Vibraphon) eine auch nach den Worten des Arrangeurs Schindl "einzigartige Kombination" als "Blue Chamber Quartet" auf der Bühne zusammen. "Wir wollten einmal etwas Anderes zeigen - zum Ausklang etwas Schmissiges", sagte die Vorsitzende der Musikalischen Gesellschaft, Lore Rabe, und zeigte sich von der Publikumsresonanz zu diesem speziellen Ansatz positiv überrascht.

Schindl und die übrigen drei Musiker hatten ein sehr vielfältiges Programm - von Bernstein bis Gershwin - zusammengestellt. Als besondere Klammer bezogen sich die dargebotenen Stücke auf die Stadt New York. Zum Einstieg bot das Quartett die "Candide Overture" von Leonard Bernstein, in der bereits die Besonderheit des atmosphärisch verdichtenden Klanges von Klavier, Harfe, Kontrabass und Vibraphon zu Tage trat: vier als individuelle "Stimmen" erkennbare Instrumente, die besondere Klangräume schufen.

Danach "blieb" das Quartett quasi direkt in New York - und bei dem Jazzpianisten Chick Corea, der in den 80er-Jahren auch einmal den Ausflug ins klassische Fach mit seinen "Children´s Songs" gewagt hatte. Die Auswahl der fünf Lieder bot dabei eine sehr kammermusikalische Note, rhythmisch spannend gesetzt und musikalisch wunderbar ausformuliert.