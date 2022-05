Heimatverbundenheit : Ein Treffen 51 Jahre nach Abschied von der Hauptschule Alpen

Alpen Lehrer Walter Kühn war auch zur Wiedersehensfeier mit seinen ehemaligen Schülerinnen und Schülern gekommen und hatte aus seinem Archiv alte Fotos mitgebracht. Es war ein schöner Abend.

Es hat wohl vor Jahren schon mal ein Treffen gegeben. Stiers konnte sich aber nicht mehr so recht daran erinnern. Initiator des jetzigen Treffens war Heinz-Gerd Giesen – Anlass ein Artikel in der Rheinischen Post mit einem Bild der ehemaligen Volksschule in Veen. Giesen habe ihn angerufen, so Stiers, und gefragt, ob er mitmachen möchte, ein Klassentreffen zu organisieren. Es wurde ein Team gebildet, in dem sich einige um die Bönnighardter, die Veener und die Menzelener gekümmert haben. So konnten fast alle Ehemaligen ermittelt werden.