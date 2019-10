Laientheater in Alpen : Beifall für eine bitterböse Abrechnung

Info

Termine Die Theatergruppe Spiellust führt ihre Komödie „Ein großer Aufbruch“ am Samstag, 12. Oktober, im Sonsbecker Kastell, Herrenstraße 2, und am Freitag, 22., sowie Samstag, 23. November, in der Mensa des Xantener Stiftsgymnasiums, Poststraße 12, auf. Beginn ist jeweils um 20 Uhr, Einlass ab 19.30 Uhr.

Karten Tickets gibt es im Vorverkauf für 13 Euro in Xanten in der Buchhandlung Librarium, Mars­straße 12, in Sonsbeck bei Creanda, Wallstraße 9, und in Alpen in der Lindenbuchhandlung, Lindenstraße 2. An der Abendkasse kostet der Eintritt 15 Euro.