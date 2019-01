Am Samstag, 12. Januar, startet um 18.30 Uhr die zehnte Enni Night of the Bands. 14 Musikgruppen werden die zwölf teilnehmenden Lokale in der Stadt so richtig durchschütteln und für insgesamt mehr als 40 Stunden Live-Musik und Partystimmung pur sorgen. Dabei decken die Bands wie gewohnt eine breite Palette verschiedener Musikrichtungen ab. Das sind die Bands und dort spielen sie:

The Candidates (Classic Rock), Bürgerhaus Budberg (Rheinkamper Str. 41), 18.30 Uhr