Enni-Night of the Bands : Lange Party-Nacht zieht Massen an

„The Morning Post“ traten im Zuff!07-Jugendzentrum auf. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg 14 Bands spielten bei der Enni-Night in Rheinberg. Das Publikum ließ sich vom schmuddeligen Wetter die Laune nicht verderben. In den Gaststätten herrschte ausgelassene Stimmung. Einigen war es in den Lokalen schon zu voll.

Schon früh herrschte am „Schwarzen Adler“ Gedränge im Pendelbus. „Die Stimmung ist hier fast besser als im Lokal“, sagte Frank Hückelheim aus Winnekendonk und freute sich mit seinen Freunden auf die Fahrt in die City. Im „Adler“ selbst herrschte schon früh Partystimmung. Hans Hoff, Sänger der Band „Blue Again“, animierte das Publikum bei „Mustang Sally“ zum Mitsingen. Für Kaja Langwald war klar, wo sich der Abend für sie abspielen würde: „Mein Papa spielt hier, der mit der Gitarre.“

Am Samstag bot die Enni-Night of the Bands 40 Stunden Live-Musik in zwölf Rheinberger Lokalen. Erstmals machte der „Budberger Bahnhof“ auf der Rheinkamper Straße mit . Die Atmosphäre gefiel, der geringe Platz im Lokal störte dagegen manche. „Zu klein, zu viel. Die müssen noch lernen“, meinte die Budbergerin Helga Jahny. „Man kann nicht rein und nicht raus, und die Getränkepreise sind erheblich zu teuer.“ Inhaberin Maria Breuer sagte dazu: „Wir sind nun mal ein kleiner Laden – alle Hähne sind offen, und die Stimmung ist gut.“

Info Veranstalter gibt Ausblick auf 2020 Adam Ruta vom Veranstalter Gastro Event zeigte Verständnis für den Wunsch der Gäste nach mehr Platz. In diesem Jahr seien schon mehr Lokale dabei als in den vergangenen Jahren, sagte er und erinnerte an den „Budberger Bahnhof“, der zum ersten Mal teilnahm. „Die sind auf uns zugegangen, waren bisher selbst Gäste auf der Enni-Night.“ Sollten noch weitere Gaststätten mitmachen, gebe es noch mehr Platz für das Publikum. Ein oder zwei Betriebe hätten Interesse bekundet. Ruta zeigte sich zuversichtlich: „Einen werden wir wohl für 2020 mit einbauen.“

Viele Gäste im „Budberger Bahnhof“ und im „Schwarzen Adler“ verließen trotz guter Musik recht früh die Lokale. Wegen der Sperrung der City waren kurzfristig die Pendelbus-Zeiten verändert worden. „Das mit den Buslinien stand erst vor zwei Tagen in der Zeitung, wir haben sofort reagiert, die neuen Fahrpläne über Facebook veröffentlicht und an den Eingangstüren ausgehängt“, erklärte Veranstalter Adam Ruta. „Das ist für uns natürlich nicht so schön“, meinte Friedhelm Albeck vom Bürgerhaus. „Aber der Besuch war super, es hat wohl den Anreiz gegeben, dass es zwei Locations hier gibt“, ergänzte Hans-Peter Görtzen.



Enni Night of the Bands in Rheinberg : 14 Bands schütteln die ganze Stadt durch

Im „ZUFF!07“ in der City durften die drei Sieger des Bandcontest „Deine Bühne“ glänzen: die Band „Mourning Post“ mit Punk, „MoNoTyp“ mit geradlinigem Deutsch-Rock und „Black Orchid“ mit Alternativ Rock. Auch der Rheinberger Bürgermeister Frank Tatzel tanzte hier. „Ich höre den Jugendbands gern zu“, meinte er. Die Enni-Night sei für die Stadt „ein Gewinn“. Hanna Strauß, Sängerin von „Black Orchid“, sagte nach dem Konzert zufrieden: „Das ist jetzt unsere dritte Enni-Night, wir haben viel mehr Routine, sehen auch mal andere Locations und Leute.“

Auch anderswo feierten die Menschen, zum Beispiel zu Musik von „Moodish“, „Granufunk“, „Blue Note 66“ oder „Evergreen Machine“. „Schade ist nur, dass es oft so voll ist, dass man nicht überall hineinkommt und dafür Karten gekauft hat“, bemängelte die Budbergerin Steffi Schepper.