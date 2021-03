Energiewende in Alpen : Superstromtrasse: Auch CDU Alpen kündigt Widerstand an

Alpen Nachdem die Variante für die geplante Trasse, die Strom von den Windparks im Norden nach Süden transportieren soll, von Rees Richtung Rheinberg und Alpen wandern könnte, schlägt die CDU hier Alarm.

Auch die CDU in Alpen ist wegen der geplanten Superstromtrasse von Norden über den Niederrhein nach Süden alarmiert. Die Trasse von oberhalb von Voerde über den Rhein in Richtung Rheinberg, Kamp-Lintfort und Alpen ist, wie ausführlich berichtet, stärker in den Fokus gerückt, nachdem Widerstände in Rees, wo die bisher favorisierte Variante verläuft, erkennbar geworden ist. „Warum plötzlich diese, bisher nur als Alternative geführte Trassenführung jetzt auf den Tisch kommt, ist für uns völlig unerklärlich“, sagt Sascha van Beek, CDU-Parteichef in Alpen.