Energiesparen in Rheinberg : Auszeichnungen für fünf Gebäude in Rheinberg

Rheinberg Das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen hat auch Gebäude in Rheinberg ausgezeichnet.

niedrigen Energiebedarf haben (KfW-Effizienzhaus 115), für den Einbau eines Blockheizkraftwerks oder den Einsatz erneuerbarer Energien etwa bei zentraler Beheizung mit Holzpellets. Das Immobilienmanagement der Stadtverwaltung hat überprüft, ob diese Kategorien bei Gebäudesanierungen in den vergangenen Jahren erfüllt worden sind. Mit Erfolg: Fünf Anträge konnten bei der zuständigen Energieagentur NRW gestellt werden. Auf alle Anträge folgte ein positiver Bescheid. Andreas Pinkwart hat als Landeswirtschaftsminister Auszeichnungen verliehen: an die Schule am Bienenhaus in Millingen in den Sparten „Vorbildlich saniertes Haus“ und „Nutzung regenerativer