Ausschuss für Soziales, Familien und Senioren : Empörung über geplante Kürzungen bei Seniorenarbeit

Einrichtungen wie der Seniorentreff Borth leisten wichtigen ehrenamtliche Arbeit. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg Dass in den Haushaltsplanberatungen um jeden einzelnen Euro gerungen werden muss, um den schmerzhaften Weg in ein Haushaltssicherungskonzept zu vermeiden, wurde in der Sitzung des Ausschusses für Soziales, Familien und Senioren sehr deutlich.

Da ging es um den Vorschlag der Verwaltung, bei der Seniorenarbeit den Rotstift anzusetzen. Es geht um ein paar tausend Euro, nicht um Millionen. Doch die Empörung darüber zeigte, wie schwierig es ist, bei freiwilligen Leistungen zu kürzen.

Um es deutlich zu sagen: Es ging nicht um den Seniorenbeirat, sondern um Zuschüsse für die allgemeine Seniorenarbeit, die auch erst 2022 wirksam würden. Asra Zürn, Fachbereichsleiterin Jugend und Soziales, zu den Hintergründe: „Kirchliche wie städtische Seniorengruppen können Mittel für ihre Arbeit beantragen. Bisher standen pro Jahr dafür 3500 Euro im Haushalt, wir haben den Ansatz für 2022 erstmals auf 1500 Euro herabgesetzt, weil deutlich weniger Geld abgerufen worden ist.“ 2017 ware es 1500, 2018 1675, 2019 2000 und 2020 1275 Euro. Zürn: „Wenn wir immer darunter bleiben, kann man den Ansatz auch reduzieren.“

Von wegen: „Das kann man nicht machen“, zischte Brigitte Prumbohm von der SPD. „Ein Kürzung der Mittel im Seniorenbereich ist mit mir nicht zu machen. Dann stimme ich dem Haushalt nicht zu“, drohte Klaus Overmeyer (Linke). Und Bärbel Reining-Bender, die Sprecherin des Seniorenbeirates, war kaum zu beruhigen: Es gehe um Ehrenamtliche, es gehe um die Wertschätzung der Arbeit – „wir sollten hier nicht so tun, als könnten wir den Haushalt mit solchen kleinen Summen sichern“, schimpfte sie. Es gehe um die generelle Seniorenarbeit in der Innenstadt: „Man kann nicht Beiräte gründen und dann sagen: Jetzt haben wir damit nichts mehr zu tun.“

Anders Dagmar Krause-Bartsch von den Grünen, die den Sachverhalt relativieren wollte: „Man kann das auch positiv sehen und sagen, was es alles gibt in Rheinberg. Zum Beispiel die Stadthalle mit einem tollen Kulturangebot und günstigen Eintrittspreisen. Davon profitieren auch die Senioren.“ Erich Weisser (CDU) stellte klar, dass die Seniorenarbeit selbstverständlich gewürdigt und anerkannt werde. Aber, so Weisser, wir hatten bei der Beratung in der Fraktion das Gefühl, „egal, wo wir was wegnehmen, wir tun immer jemandem weh. Aber ich versichere Ihnen: Wir agieren nicht gegen Sie, sondern für Sie.“