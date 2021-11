Verkehrserziehung in Alpen : Rotes Smiley soll Elterntaxis ausbremsen

Polizist Andreas Mötter und seine Helferinnen Liora (l.) und Elli verteilen rote Smileys durchs Seitenfenster der Elterntaxis. Foto: Armin Fischer (arfi)

Alpen Wie an vielen anderen Grundschulen sorgen Elterntaxis an der Schule Zum Wald in Alpen für unnötige Gefahren. Kinder, Lehrerschaft und Polizei steuern freundlich, aber bestimmt gegen.