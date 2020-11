Schule in Alpen : CDU setzt höhere Beiträge für Halbtag in Alpen allein durch

Uschi Arens von den Grünen sagte: „Höhe Beiträge sind die falsche Stelle zur falschen Zeit, um Einnahmen für die Gemeinde zu generieren.“ Foto: Grüne

Alpen Die erste Entscheidung des neuen Rates wurde allein mit Mehrheit der CDU getroffen. Alle anderen sagten nein zu höheren Eltrenbeiträgen.

Gleich bei der ersten Entscheidung des neuen Rates in Alpen tat sich im Schulausschuss ein Riss auf. Bei der Entscheidung über die vorgeschlagene Anhebung der Elternbeiträge für die Halbtagsbetreuung in Grundschulen zog die CDU ihre Mehrheitskarte. Alle anderen stimmten geschlossen dagegen. Das ändert allerdings nichts daran, dass Eltern vom nächsten Schuljahr an für die Betreuung von 8 – an der Grundschule Zum Wald von 7 – bis 13 Uhr etwas tiefer in die Tasche greifen müssen. Im vorigen Jahre schon waren die Beträge für den Offenen Ganztag angehoben worden.

Die CDU konnte die Argumentation der Verwaltung nachvollziehen, dass der kommunale Kostenanteil von jährlich 70.000 Euro vor dem Hintergrund der schwierigen Haushaltslage halbiert werden müsse. „Wir müssen die Lücke schließen.“ Das hatte auch die Gemeindeprüfungsanstalt angemahnt. Die Kosten waren in den zurückliegenden Jahren vier Jahren, in denen Beiträge unangetastet geblieben sind, signifikant gestiegen, weil das Angebot erheblich erweitert und qualifiziertes Personal eingestellt worden sei. Der Regelbeitrag für ein Kind steigt um 30 auf 70 Euro monatlich. Das bedeute einen Satz von „ein bis zwei Euro je Betreuugsstunde“, rechnete die Schulverwaltung.

Für die Grünen, zweite Kraft im Rat, sind Elternbeiträge „die falsche Stelle zum falschen Zeitpunkt“, an der Einnahmeschraube zu drehen, zumal Familien in der aktuellen Krise „emotional und finanziell“ doppelt belastet seien. Die SPD bekräftige ihre grundsätzliche Auffassung, dass „Bildung und Betreuung“ gratis sein müssten. Auch die FDP hält die Anhebung der Beiträge in der Pandemie für das „falsche Signal“.