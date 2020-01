Auszeichnung in Alpen : Besenbinder bekommen den FDP-Bürgerpreis

Auszeichnung in Alpen

Alpen Landtags-Vizepräsidentin kommt zum Gratulieren auf den Ortsparteitag im Torenhof.

Rund 3200 der insgesamt 6900 Klicks entfielen auf die Narren von der Hei. Zwei Monate konnten die Alpener ihre Stimmen für ihren Favoriten abgeben. Neben den Karnevalisten waren der Bönninghardter Förderverein für Naturschutz und Brauchtum und die Tafel in Alpen nominiert. „Die im Vergleich zum Vorjahr stark gestiegene Beteiligung an der Abstimmung zeigt, dass wir mit der Überlegung, drei Kandidaten vorzuschlagen, und den Bürgern die Entscheidung zu überlassen, goldrichtig gelegen haben“, lautet die zufriedene Bilanz des FDP-Chef-Strategen. „Der Elferrat Bönninghardt hat mit vielen jungen und erfahrenen Akteuren eindrucksvoll den Spagat zwischen Tradition und Erneuerung des närrischen Treibens op de Hei vollzogen“, sagt Hommen. Dass die Besenbinder die Ehrung im Jahr des 50. Bestehens erhalten, „trifft den Nagel auf den Kopf“, so Hommen.