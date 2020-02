Störenfriede der Stadthalle verwiesen : Eklat auf Versammlung für Reichelsiedlung in Rheinberg

Rheinberg Bei einer Info-Veranstaltung in der Stadthalle störten zwei Teilnehmer so sehr, dass man sie des Saales verwies und ihnen mit der Polizei drohte.

Das Thema ist wichtig, das Interesse war entsprechend groß. Etwa 100 Frauen und Männer waren der Einladung der Stadtverwaltung zu einem Informationsabend in der Stadthalle gefolgt. Es ging um die Kanalbauarbeiten in der Reichelsiedlung. Dabei kam es zu einem Eklat. Zwei Zuhörer störten die Sitzung unentwegt.