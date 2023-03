Eisstock-Meisterschaft in Rheinberg Die „Hangover Berkas“ siegen auf der Eisbahn

Es gab eine hohe Wiederholungsquote: 80 Prozent der Teams hatten auch schon an der Premiere auf dem Eis in tollen Kostümen teilgenommen. Während des Turniers feuerten rund 150 Fans und Freunde die Mannschaften auf der Clubanlage an und sorgten für prima Stimmung. Mittags besuchte Karnevalsprinz Noah Geerkens, der Meisternde, mit seinem Gefolge die Eisbahn, und die Tanzgarde der Rhinberksen Goldlöckchen verzauberte die Besucher mit ihrem Tanzauftritt im Clubheim. Als best kostümierte Gruppe überzeugten einstimmig die „Galaktischen Vier“ mit Ute Rohrbach, Anne Pöhlmann, Petra Schmidt und Christiane Hermann. Club-Wirt Kani und sein Team sorgten für die Getränke und das leibliche Wohl.