Geschäft in Alpen schließt : Dieser Schuh hat perfekt gepasst

Birgit Mönnig schließt ihr Schuhgeschäft Possibile zum Jahresende. Sie hat es mehr als zwei Jahrzehnte lang mit Leidenschaft geführt und Kundinnen aus der ganzen Region überzeugt. Foto: Armin Fischer (arfi )/Armin Fischer ( arfi )

Alpen Für Birgit Mönnig war mit ihrem Schuhgeschäft „Possibile“ in Alpen ein Traum wahr geworden. Der geht nun zu Ende. Am Jahresende schließt sie den Laden ab. Für immer. Sie geht mit 70 in den Ruhestand und hinterlässt eine Lücke.