Vorkaufsrecht für zentrale Grundstücke Rat sichert sich Zugriff auf Einzelhandelsentwicklung in Alpen

Die stockende bauliche Entwicklung im Herzen Alpens hat die Politik achtsam gemacht. Damit hier nicht absehbar Entwicklungen eintreten, die den Vorstellungen der Verantwortlichen im Rathaus zuwider laufen, will sich die Gemeinde ein Vorkaufsrecht sichern auf zentrale Grundstücke im Ortskern. Dazu hat der Rat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig einen Satzungsbeschluss auf den Weg gebracht. Das Ortsrecht soll sicherstellen, dass die Politik das Heft des Handelns in der Hand behält und nicht einfach nur zusehen muss, was Investoren planen und umsetzen.