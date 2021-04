Einwohner-Statistik für Rheinberg : Die meisten Baby-Boomer leben in der City

Der Anteil der Senioren an der Bevölkerung wird immer größer. Darauf wollen die Grünen in Rheinberg reagieren. Foto: picture alliance / Sebastian Gol/dpa

Rheinberg Die Stadtverwaltung präsentiert der Politik eine Einwohner-Statistik für Rheinberg, um Herausforderungen möglichst frühzeitig zu erkennen und daraus Planungen für die Zukunft abzuleiten.

In der Stadt Rheinberg leben 31.415 Menschen. 16.402 davon sind zwischen 0 und 50 Jahre alt, 5562 sind zwischen 66 und 84 Jahre alt und 979 sind älter als 84 Jahre. Interessant ist die Altersgruppe der Baby-Boomer, also die heute zwischen 51 und 65 Jahre alten Rheinberger. Das sind nicht wenige: 8472. Besonders viele dieser Baby-Boomer leben in der Innenstadt (964), in Borth (974), in Budberg (807) und am Annaberg (779). Diese Statistik hat der Fachbereich Jugend und Soziales im Sozialausschuss vorgelegt, um die Herausforderungen der Zukunft deutlich zu machen.

Die Grünen hatten einen Antrag gestellt: Die Stadtverwaltung solle prüfen, wie auch in den Ortsteilen eine Beratung und Hilfe für Menschen angeboten werden könne, die die aufgrund körperlicher Einschränkungen oder mangelnder Mobilität teilweise weite Wege zum Stadthaus nicht bewältigen könnten. Dabei könne auf vorhandene Strukturen wie etwa das Leader-Projekt der Nachbarschaftshilfe zurückgegriffen werden.

Auch könnten die Ortsvorsteherinnen mit einbezogen werden, wenn es um die Frage gehe, wie und wo Beratung angeboten werden könne, so die Grünen. Orientierung könne das Quartiersbüro in der Reichelsiedlung geben, heißt es im Antrag. Weil es immer mehr Senioren gebe, die trotz physischer oder psychischer Einschränkungen alleine leben, sei der Bedarf an Unterstützung enorm gestiegen. Die Verwaltung müsse vor Ort präsent sein.

Vielleicht, so Barbara Ettwig von den Grünen im Ausschuss, könne man regelmäßige Sprechstunden in den Ortschaften anbieten. Erich Weisser (CDU) fand den Antrag „interessant“ und richtete den Blick nach Kamp-Lintfort: In der Nachbarstadt gebe es solche dezentralen Angebote bereits: „Engagierte Ehrenamtler und Mitarbeiter der Stadt sitzen in angemieteten Büros und geben Auskunft.“ Er bat darum zu ermitteln, was ein solches Angebot koste. Ludwig Hahn (AfD) wollte wissen: „Ist das mit zusätzlichen Personalkosten verbunden?“

Beigeordneter Dieter Paus ging auf die Struktur der Stadt ein: „In einer Kommune mit 14 Ortsteilen kann man nicht alles und jeden bedienen.“ Man müsse die grundsätzliche Frage nach der Ausrichtung der städtischen Sozial- und Seniorenarbeit aufwerfen.

Bärbel Reining-Bender vom Seniorenbeirat erinnerte an die stark steigende Zahl der Senioren. Zunächst müsse man klären, welche Beratung sich für dezentrale Angebote eigne und welche nicht. „Wir müssen das untersuchen, sonst kommen wir nicht weiter“, sagte sie. Katharina Broy (Die Partei) unterstützte den Antrag der Grünen grundsätzlich, sagte aber: „Erst mal muss man schauen, welche Beratung auch telefonisch erfolgen kann.“ Azra Zürn, Fachbereichsleiterin Jugend und Soziales, meinte: „Wir müssen nicht in allen 14 Ortsteilen mit voller Personalstärke aufschlagen. Das wird nicht möglich sein.“