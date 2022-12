Gisela Cagnolati geht in den Ruhestand Eine Institution verabschiedet sich von der Rheinberger Einhorn-Apotheke

Zum Arbeiten kommt Gisela Cagnolati in diesen Tagen so gut wie gar nicht. Kaum macht sie sich auf den Weg in die Hinterräume der Einhorn-Apotheke, verlangt schon jemand nach ihr. So fragt ein älterer Herr mit Mütze und Maske: „Ist Frau Cagnolati da?“ Ja, ist sie, und schon kehrt sie um und steht im weißen Kittel vor dem Kunden. Der reicht der 72-Jährigen die Hand und dankt für die vielen, vielen Jahre: „Danke, dass du uns immer so gut beraten hast, Gisela. Alles Gute!“