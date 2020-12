Feuerwehr in Alpen : Eine Ölspur und ein Fehlalarm

Alpen Zwei kleinere Einsätze forderten in dieser Woche die Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr in Alpen. In Menzelen wurde eine Ölspur beseitigt, in Alpen gab’s ein defekten Brandmelder.

Die Feuerwehr in Alpen war in dieser Wochen bei zwei kleineren Einsätzen gefordert. Durch einen technischen Defekt an einem Fahrzeug waren am Dienstag auf der Neue Straße in Menzelen Betriebsmittel ausgelaufen. Die örtliche Löschgruppe der Freiwilligen Feuerwehr hatte keine lange Anfahrt, rückte gegen 16.20 Uhr aus, um die Ölspur abzustreuen und die Gefahr zu beseitigen. Das Bindemittel führten die Einsatzkräfte hinterher einer fachgerechten Entsorgung zu. Am, Mittwoch lösten gegen 17.15 Uhr die Brandmeldeanlage in einem Gebäude an der Burgstraße in Alpen aus. Der Löschzug Alpen und die Einheiten in Veen und Menzelen setzten sich in Bewegung. Die Einsatzkräfte stellten aber vor Ort fest, dass vermutlich ein technischer Defekt den Melder ausgelöst hatte. Ein Trupp kontrollierte den Bereich, so die Feuerwehr. Hierbei gab es keine Anhaltspunkte für einen Brand. Diagnose: Fehlalarm.