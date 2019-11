Hobby-Kunst in Alpen : Gedichte geben ein gutes Gefühl

Alpen Franziska Röhl (73) hat jetzt ihren zweiten Gedichtband herausgegeben. Darin verarbeitet sie alles, was das Leben so ausmacht.

„Täglich leben“ – so hat Franziska Röhl (73) ihren neuen Gedichtband, den sie jetzt herausgegeben hat, genannt. Sie nimmt damit den Leser poetisch mit auf den Weg in verschiedene Lebensbereiche, in den Alltag. Sie teilt Freud und Leid mit ihm, beschreibt die Jahreszeiten mit Naturbeobachtungen wie den überwältigenden Sonnenuntergang, das Windspiel in den Kopfweiden oder stürmische Herbstzeiten. Geschichten eben, auch mal mit politischem Akzent, persönliche Erlebnisse und Eindrücke, die das pralle Leben so facettenreich zu bieten hat.