Aggression gegen die Polizei : Frau (33) beißt einer Polizistin in die Hand

Alpen Erst randalierte eine offenbar betrunkene Frau (33) am frühen Nachmittag mitten im Dorf. Als die Polizei sie in die Psychiatrie bringen wollte, setzte sie sich vehement zur Wehr.

Wieder ein aggressiver Zwischenfall in Alpen, bei dem eingesetzte Polzeibeamte heftig attackiert worden sind. Am Dienstag war es gegen 14.45 Uhr eine betrunkene 33-jährige Frau aus Kevelaer, die an der Kirchstraße in Alpen randaliert hat, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Die 33-Jährige, die in eine psychiatrische Einrichtung gebracht werden sollte, wehrte sich heftig und biss einer 44-jährigen Polizistin in die Hand und bespuckte die eingesetzten Rettungskräfte. Die Beamtin wurde bei dem Gerangel nur leicht verletzt, war danach aber dienstfähig. Die 33-jährige Randaliererin wurde stationär in einer Einrichtung aufgenommen. Schon am späten Montagabend hatte ein offenbar betrunkener Radfahrer (45) auf der Dickstraße „höchst aggressiv“ auf polizeiliche Ansprache reagiert und gewütet (wir berichteten). Der Alpener wurde im Streifenwagen fixiert und landete am Ende in der Ausnüchterungszelle. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren. Die Polizisten bleiben bei diesem schwierigen Einsatz unverletzt.