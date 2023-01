Allein zu Hause 13-Jähriger in Rheinberg überrascht Einbrecher

Ein 13 Jahre alte Junge ist am Samstagabend allein zu Hause in der Wohnung an der Alpener Straße in Rheinberg, als er gegen 23.15 Uhr durch lautes Klirren im Wintergarten aufgeschreckt wird. Als er aus seinem Zimmer in die Küche geht, um nachzugucken, kann er durch das Küchenfenster in den Wintergarten schauen. Dort sieht der 13-Jährige zwei schwarz gekleidete Männer. Einbrecher.