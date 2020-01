Einbruch in Alpen : Spielautomat in Imbiss aufgebrochen

Polizeibeamte konnten auf Videoaufzeichnungen einen unbekannten Mann erkennen, der eine hellblaue Jeanshose und blaue Schuhe getragen hat (Symbolfoto). Foto: dpa/Silas Stein

Alpen In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben unbekannte Täter mit einer Bodenplatte die Scheibe eines Imbisses an der Lindenallee in Alpen eingeschlagen.

Nachdem sie sich brachial Zugang zum Geschäft verschafft hatten, so berichtete die Polizei am Donnerstag, haben sie den Spielautomaten aufgebrochen. Wieviel Geld sich in der Geldkassette des Automaten befunden hat, so die Polizei weiter, sei zurzeit nicht bekannt. Auf Videoaufzeichnungen konnten Polizisten einen unbekannten Mann erkennen, der eine hellblaue Jeanshose und blaue Schuhe getragen hat. Die Kriminalpolizei rückte vor Ort an, sicherte Spuren und hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweise an die Polizeiwache in Xanten, Tel. 02801 71420

(bp)