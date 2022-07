Entsetzen beim SV Orsoy : Dieb plündert Sparschwein der Jung-Kicker

Orsoy Kinder haben bei den Fußball-Stadtmeisterschaften beim SV Orsoy um eine Spende für die Nachwuchsabteilung gebeten. Nachts hat ein Unbekannter sie um die Früchte ihres Engagements gebracht. Der Frust ist groß. Aber es gibt auch einen Grund zur Freude.

Eigentlich sind Fußball-Stadtmeisterschaften ein Ort der Freude an sportlicher Rivalität unter Nachbarn im Vorfeld der Saison, entspannte Treffen bei sommerlich angenehmen Temperaturen. Doch die Leichtigkeit des Seins hat beim SV Orsoy, diesmal Ausrichter des Rheinberger Stadt-Turniers, in dieser Woche einen empfindlichen Dämpfer erhalten. Jemand ist in der Nacht zu Mittwoch ins Clubhaus eingestiegen und hat das blaue Sparschwein geplündert, mit dem Jugend-Kicker des Vereins am Abend durch die Zuschauerreihen gegangen waren, um für den Nachwuchs des Vereins zu sammeln. Die Empörung über die gemeine Tat jedenfalls ist groß.