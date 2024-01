Jubiläum bei der Volkshochschule Ein Spanisch-Club wie eine Familie

Fragt man nach, was diese Truppe so zusammenhält, ist die Antwort schnell gegeben: die Liebe generell zur Fremdsprache und die Begeisterung bei Urlauben, in Spanien verstanden zu werden und problemlos Radio- und Fernsehsendungen folgen zu können. Kursleiter Ludwig Wienhofen ist Englisch- und Spanischlehrer. Er machte damals seine Referendarzeit am Amplonius-Gymnasium.