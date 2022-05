Chris Koch ist Jury-Mitglied bei „All Together Now“ : Ein Rheinberger am roten Drücker

Moderatorin Melissa Khalaj vor der Jury von „All Together Now“. Foto: SAT 1/Julia Feldhagen

Rheinberg Chris Koch, Sänger der Kölsch-Band „Boore“, gehört der 100 Frauen und Männer starken Jury der neuen Fernsehshow „All Together Now“ an. Die erste von zunächst sechs Folgen wird am Freitag um 20.15 Uhr ausgestrahlt.