Ehrenamtliches Engagement in Rheinberg : Nestschaukel für Kinder mit Handicap

Rheinberg In Ossenberg engagiert sich unter Federführung von Marktmeister Carsten Kämmerer ein breites Bündnis für die Anschaffung eines inklusiven Spielgerätes. Dafür werden noch Spenden erbeten. In einem Jahr soll das Gerät kommen.

Carsten Kämmerer ließ sich sofort von der Idee anzünden, den Spielplatz am Ossenberger Marktplatz inklusiv zu gestalten, so dass er auch von Kindern mit einem Handicap genutzt werden kann. „Meine Tochter Lea ist neun Jahre alt“, sagt der 49 Jahre alte Ossenberger. „Sie hat das Angelman-Syndrom. Chromosom 15 ist verändert. Diese Kinder sind mehrfach schwerstbehindert. Leider fehlen inklusive Spielplätze für Kinder wie sie auch bei uns in Rheinberg.“ So macht sich Carsten Kämmerer dafür stark, in einem ersten Schritt eine Nestschaukel auf dem Spielplatz aufzustellen, die aus einem runden Sitz besteht, das an vier Seilen hängt.