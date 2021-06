Projekt von Flüchtlingshilfe, Sparkasse und Nachbarschaftsberatung : Ein Buch voller Geschichten aus Alpens Nachbarschaft

Alpen Alpens Bürger sind aufgerufen, ihre Erlebnisse als Nachbarn aufzuschreiben. Die Flüchtlingshilfe, die Sparkasse am Niederrhein und die Nachbarschaftsberatung bündeln sie in einem gemeinsamen Projekt zu einem Buch.

Geschichten aus der Nachbarschaft gibt es viele. „Nun laden wir alle Menschen, die in Alpen leben, dazu ein, sie auch aufzuschreiben“, sagt Sonja Böhm von der Nachbarschaftsberatung Alpen. Gemeinsam mit der Flüchtlingshilfe und der Sparkasse am Niederrhein lädt die Nachbarschaftsberatung der Gemeinde zu diesem besonderen Buchprojekt ein. „Bis zum 1. September können die Geschichten aus der Nachbarschaft in den Briefkasten des Rathauses eingeworfen oder per Post mit dem Stichwort ‚Nachbarschaft‘ an die Rathausstraße 5 in 46519 Alpen geschickt werden“, sagt Melanie Koerfer von der Flüchtlingshilfe.