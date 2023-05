Junggesellen freuen sich auf Pfingsten Der Strom fürs Schützenfestzelt in Alpen liegt

Der Pfingstsonntag erlebt eine Premiere. Denn dann schon fällt die Entscheidung, wer die Junggesellen fortan regiert. Vormals wurde der König erst am Dienstag nach Pfingsten ausgeschossen. Um 11 Uhr treffen sich die Schützen in der Burgschänke zum Frühstück. Für 12.30 Uhr ist Abmarsch zum Vogelstand am Schmuhlsberg. Um 16 Uhr wird der erste Pfeil auf den Vogel abgefeuert. Gegen 18 Uhr erwartet die Schützen den Einstieg ins königliche Finale, wo nur noch die Aspiranten an die Armbrust treten, um den gerupften Vogel an die Erde zu holen. Der Vorstand blickt dem Appell „Königsaspiranten vortreten!“ sehr gelassen entgegen. Es haben drei Bewerber – den Vortzug haben dismal die Junggesellen – angekündigt, ihren Hut in den Ring zu werfen. Insider gehen indes davon aus, dass damit noch nicht Schluss ist.