Umweltfrevel in Orsoy : Eigentümer der alten Tabakfabrik klären auf

Orsoy Der Kreis Wesel hatte in der Brutzeit der Vögel eine illegale Rodung am Südwall in Orsoy gestoppt und ein Verfahren eingeleitet. Die Eigentümergemeinschaft angrenzenden Immobilie sagt: „Wir waren nicht beteiligt.“

Die Eigentümergemeinschaft der Wohnimmobilie „alte Tabakfabrik“ am Südwall in Orsoy wehrt sich gegen den möglicherweise entstandenen Eindruck, dass sie am widerrechtlichen Grünschnitt am Parkplatzgelände maßgeblich beteiligt gewesen sei. Der Kreis Wesel hatte wie mehrfach berichtet, Rodungsarbeiten von Gehölz rund um den angrenzenden Parkplatz gestoppt und ein Verfahren eingeleitet, weil die Aktion in der Schonzeit für brütende Vögel geschah. „Das Parkplatzgelände ist eine eigenständige Parzelle, die sich nicht in unserem Besitz befindet“, schreibt der Eigentümerbeirat. „Wir haben lediglich das öffentlich und privatrechtlich gesicherte Recht, dort unsere Parkplätze einzurichten, zu nutzen und zu unterhalten.“ Zum Unterhalt der Fläche trügen die Nutzer von Zeit zu Zeit Perlkies auf und würden die angrenzenden Rasenflächen mähen. In den Randbereichen stehende Bäume, Gehölze, Brombeer- und sonstige Hecken seien nicht im Eigentum der Gemeinschaft.