Ehrenamtstag in Alpen : Die Stützen der Gesellschaft

Alpen Alpen ehrt Menschen, die sich ehrenamtlich für andere einsetzen. Dreimal wird die Mäckler-Medaillen verliehen.

Der Alpener Ehrenamtstag ist ein Selbstläufer, wie das Pädagogische Zentrum (PZ) mit mehr als 350 Ehrenamtlern eindrucksvoll zeigte. Das Anstehen vor dem Gebäude gehört dazu genauso wie der Eintrag ins Gästebuch und die persönliche Begrüßung per Handschlag durch Bürgermeister Thomas Ahls. „Wir wollen bei diesem Ehrenamtstag auf diejenigen schauen, die sich besonders um die Betreuung von Kindern, Jugendlichen und alten Menschen bemühen“, sagte Ahls. Ehrenamt sei für die Gesellschaft wichtig, weil Ehrenamtler nicht wegschauten, sondern tatkräftig unterstützten und anpackten, sagte der stellvertretende Landrat Josef Devers. Bürgermeister Ahls zog eine positive Bilanz. Die Alpener kümmerten sich um andere Menschen und trügen dadurch maßgeblich zu mehr Lebensqualität in der Gemeinde bei. Zugleich lebten sie das Ehrenamt der Jugend vor. Wichtig sei die Rolle der Nachbarschaften, sagte Ahls. Koordinatorin Sonja Böhm baue ein Netzwerk zur gegenseitigen Unterstützung auf.

Zur besonderen Würdigung im Ehrenamt zählt in Alpen die Annemarie-Mäckel-Medaille, die diesmal gleich drei Mal überreicht wurde. Irmgard Gräven prägte das Profil des Kinderschutzbundes in Alpen. Er unterstützt benachteiligte Kinder in verschiedenen Bereichen. Maria Thielen ist seit 2007 im Sozialen Dienst des Marienstifts tätig und für die Seelsorge verantwortlich. Seit der Gründung des Ferienhilfswerks St. Ulrich ist sie beim Hilfswerk engagiert. Diakon Thomas Haß ist derjenige, der für die Jugendarbeit und den sozialen Zusammenhalt in Alpen steht.