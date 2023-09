Wertschätzung für das Ehrenamt Sparkasse zahlt 210.000 Euro an Rheinberger Vereine

Mit einem ukrainischen Volkslied und der musikalischen Bitte um Frieden begann das Ehrenamtsforum der Sparkasse am Niederrhein. Rund 180 Gäste von mehr als 100 Vereinen der Stadt applaudierten in der Aula des Amplonius-Gymnasiums dem Schulchor unter der Leitung von Monika Seiler. „Dieses Ehrenamtsforum ist der offizielle Termin zur Übergabe unserer Spenden und Stiftungsmittel an Sie. Wir möchten ihn gerne dazu nutzen, mehr von Ihrer Arbeit zu erfahren“, sagte Sparkassenvorstand Frank-Rainer Laake. Die Verwaltungsratsvorsitzende Claudia van Dyck verriet, wie viel Geld die Sparkasse in diesem Jahr an die Schatzmeister der städtischen Vereine überweist: „Es sind 210.000 Euro.“