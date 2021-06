Vereine in Rheinberg : Ehrenamtsbörse wird freigeschaltet

Ehrenamtskoordinatorin Karin Becker. Foto: bp

Rheinberg Die Stadt Rheinberg möchte mit der Online-Plattform für die Freiwilligenarbeit unterstützen. Eine Chance für Vereine und gemeinnützige Institutionen, aber auch für Leute, die sich engagieren möchten.

Typisch Vorführeffekt. Als Bürgermeister Dietmar Heyde und sein Team am Donnerstagmittag im Stadthaus die Online-Plattform www.ehrenamt-rheinberg.de auf der Leinwand des kleinen Sitzungssaals präsentieren wollten, gab’s nur ein Standbild. Die noch sehr junge Verbindung kam aufgrund irgendwelcher technischer Problemchen nicht zustande. Sei’s drum. Am Freitag sollen die behoben sein und die „Ehrenamtsbörse“ freigeschaltet werden, ein Marktplatz für alle, die ein Interesse an Freiwilligenarbeit in der Stadt haben.

Die Anregung, Möglichkeiten ehrenamtlichen Engagements zu bündeln, kam ursprünglich aus dem Seniorenbeirat. Den Bedarf, sagte Bürgermeister Heyde, sei ihm in seiner noch recht kurzen Amtszeit schon sehr deutlich geworden. „Es gibt in unserer Stadt traditionell ein nennenswertes bürgerschaftliches Engagement“, so Heyde. Das wolle die Stadt mit dem strukturierten Angebot im Netz unterstützen.

Das Prinzip ist recht einfach. Vereine und Institutionen, die aufs Ehrenamt angewiesen sind, können sich registrieren lassen und gratis Suchanzeigen schalten. Die sind drei Monate auf der Plattform zu finden, sofern sie nicht verlängert werden. Infrage kommen zum Beispiel Sportvereine, denen Übungsleiter fehlen, oder Kulturinitiativen, die für Events Helfer oder Helferinnen gebrauchen können. Die Palette der Kategorien reicht von „Rettungswesen“ über „Flüchtlingshilfe“ bis „Heimatpflege“.

Basis aller Beziehungen sei die Gemeinnützigkeit. „Bis auf eine mögliche Aufwandsentschädigung darf kein Geld fließen“, erläutert Ehrenamtskoordinatorin Karin Becker. Ihre Aufgabe ist es, darüber zu wachen, dass die Regeln eingehalten werden. Sie schaltet nach einem Check sowohl die Gruppierungen frei wie auch deren Gesuche.

Sobald sie das Go gibt, ist die Stadt raus. Auf ihrer Homepage findet sich nur der Link zur Ehrenamtsbörse, die von einer professionellen Agentur programmiert worden ist. Leute, die ein Ehrenamt suchen, und Vereine und Gruppen, die Möglichkeiten zum Engagement bieten und Unterstützung gut gebrauchen können, kommen über die Börse in Kontakt und kommunizieren jeweils direkt miteinander. „So häufen wir im Rathaus keine persönlichen Datenberge an“, so Karin Becker, die den unkomplizierten Weg betont, Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen unter Tel. 02843 171492

(bp)