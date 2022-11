Jahrgangsstufentreffen in Rheinberg : Realschüler feiern 30-Jähriges

Jahrgangsstufentreffen in Rheinberg

Rheinberg Der Entlassjahrgang 1992 der Rheinberger Realschule traf sich in der Gaststätte Punto. 42 ehemalige Schüler und Schülerinnen sowie drei Lehrer feierten mit.

Aus dem Harz, aus Münster, Düsseldorf und Köln reisten die Mitschüler an, um ordentlich zu feiern. Der Lautstärkepegel im Lokal Punto in Rheinberg war hoch, denn es gab viel zu erzählen. Schnell war man sich wieder vertraut und tauschte alte Geschichten aus – über die ersten Partys, die ersten Liebschaften und den Blödsinn, den man als Schüler so veranstaltet hat. Bei den Lehrern haben sich einige Ex-Schüler sogar entschuldigt für ihr mitunter vorlautes Verhalten damals.