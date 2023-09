Straßensanierung in Orsoy Egerstraße wird für Pflasterarbeiten voll gesperrt

Rheinberg-Orsoy · In Rheinbergs Ortsteil Orsoy steht eine aufwendige Straßensanierung an, die in zwei Bauabschnitten erfolgt. Was Verkehrsteilnehmer wissen müssen.

04.09.2023, 17:10 Uhr

An der Egerstraße in Orsoy sind Sanierungsmaßnahmen notwendig (Symbolfoto). Foto: kalhh/Pixabay

Die Stadt Rheinberg wird einen Bereich der Egerstraße in Orsoy sanieren. Die zu sanierende Fläche ist rund 600 Quadratmeter groß und befindet sich zwischen Kuh- und Kommandanturstraße, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Die Bauarbeiten werden von der Firma Johann Stratmans Bauunternehmung GmbH & Co. KG ausgeführt. Dazu muss jedoch die Egerstraße in diesem Bereich für den Verkehr voll gesperrt werden. Die Bauarbeiten werden in zwei Bauabschnitten durchgeführt. Der erste Bauabschnitt startet von der Kuhstraße (vor der evangelischen Kirche) und endet zwischen den Straßen An der Stadtmauer und St.-Nikolaus-Straße. Im ersten Bauabschnitt bleibt die Zufahrt zur St.-Nikolaus-Straße frei. Der zweite Bauabschnitt wird von der St.-Nikolaus-Straße weitergeführt und endet hinter der Einmündung der Kommandanturstraße. In diesem Abschnitt bleibt die Zufahrt zur Straße An der Stadtmauer frei. Die Baumaßnahme soll laut Stadtverwaltung in der 38. Kalenderwoche beginnen und insgesamt sechs Wochen dauern. Die städtische Bauleitung wird durch Georgia Karagiovani durchgeführt, die bei Bedarf Tel. 02843 171496 zu erreichen ist. Die Stadt Rheinberg bittet die Anwohner um Verständnis.

(RP)