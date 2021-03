Die gute Tat : Edeka unterstützt Terrazoo

Rheinberg Edeka Kusenberg hat seine Kunden um Spenden für den Terrazoo gebeten und hat der Einrichtung jetzt 500 Euro übergeben. Die Aktion läuft aber weiter.

Der beliebte Terrazoo am Melkweg in Rheinberg kann jeden Cent gebrauchen. Bis Anfang März war der von einer gemeinnützigen Gesellschaft geführte Reptilienzoo coronabedingt geschlossen und ist finanziell ins Trudeln geraten. Auch dank zahlreicher Spenden kann es nun weitergehen. Auch Edeka Kusenberg in Rheinberg unterstützt den Zoo.

„Wir haben den Spendenaufruf gelesen und wollten gerne helfen“, sagt Mira Kusenberg, Inhaberin des Geschäfts an der Bahnhofstraße. Ihr sei es wichtig gewesen, eine gemeinnützige Einrichtung in Rheinberg zu unterstützen. Seit Februar stellt Edeka die Kunden am Leergutautomaten vor die Wahl: Entweder lässt man sich den Bon ausdrucklen und bekommt das Geld an der Kasse ausgezahlt, oder man spendet den Betrag für den Terrazoo. „Viele machen mit und spenden“, sagt Mira Kusenberg. So kamen schnell 275 Euro zusammen. Edeka rundete den Betrag auf 500 auf und übergab das Geld jetzt. Die Aktion soll in den nächsten Monaten weitergeführt werden.