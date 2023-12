Nahversorgung in Alpen Spatenstich für den neuen Edeka-Markt in Menzelen

Die Sehnsucht war groß in Menzelen, in West wie Ost. Und drumherum, nachdem Edeka-Kaufmann Thomas Luft nach einem Tipp von Bürgermeister Thomas Ahls das 17.000 Qudrameter große Areal an der Ecke Xantener Straße (B 57)/Neue Straße gekauft hatte, um hier einen neuen, modernen Supermarkt zu errichten. Mehr als zehn Jahre ist das inzwischen her. Erfüllt hat sich das Sehnen noch nicht. Mehr als einmal hatte es den Anschein, als entpuppe sich der Plan als Fata Morgana. Immer wieder tauchten neue Schwierigkeiten auf. Der Glaube an ein gutes Ende schwand. Der aber ist zurück. So wurde am Dienstag der offizielle Baustart auf dem Gelände zu einem kleinen Fest. Bei niederrheinischen Schmuddelwetter stießen die zahlreichen Gäste mit einem Gläschen Sekt an. Die schweren Maschinen auf dem mit Pfützen übersäten Bauplatz ruhten derweil.