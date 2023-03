Nahversorgung in Alpen Jetzt kann der Edeka-Markt in Menzelen endlich gebaut werden

Es hat sehr lange gedauert, aber jetzt kann der Edeka-Markt an der Neue Straße in Menzelen endlich gebaut werden. Er soll an der B57 gegenüber vom Sportplatz zwischen den Ortsteilen West und Ost entstehen. Der künftige Betreiber und Investor Thomas Luft hat jetzt die Baugenehmigung vom Kreis Wesel erhalten. „Wir sind sehr froh, dass wir es endlich geschafft haben. Aktuell laufen die finalen Gespräche und dann hoffen wir, so schnell wie möglich mit den Baumaßnahmen beginnen zu können“, sagt der selbstständige Edeka-Kaufmann, der bereits zwei Lebensmittelmärkte und einen Getränkemarkt in Alpen und Borth führt.