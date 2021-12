Musik in Rheinberg : Weihnachtlicher Swing

Simone Döring und Thorsten Waschkau sind wieder in der evangelischen Kirche in Orsoy zu Gast. Foto: Archiv Foto: Veranstalter

Rheinberg Simone Döring am Flügel und Sänger Thorsten Waschkau sowie die Moerser Blechbläser versprechen bei ihren Konzert in Orsoy ein abwechslungsreiches Programm.

Am dritten Adventssonntag, 12. Dezember, soll, sofern es die Conoa-Schutzverordnung noch zulässt, um 17 Uhr das jährliche Weihnachtskonzert mit dem Duo „What’s Next“ mit Simone Döring am Flügel und Sänger Thorsten Waschkau in der evangelischen Kirche in Orsoy stattfinden. Nach dem großen Konzert-Erfolg am ersten Advent in der Dorfkirche Repelen sind auch diesmal die Moerser Blechbläser – Radion Durbinyi (Trompete), Dirk Wittfeld (Trompete), Michael Hielscher (Horn), Micha Meyer (Posaune) und Joachim Müller (Tuba) – mit von der Partie.