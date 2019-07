DRK-Wasserwacht : Sechs neue Fließwasserretter für Rheinberg

Rheinberg Die DRK-Wasserwacht bereitet sich mit einem speziellen Lehrgang auf Hochwasser-Katastrophen vor.

Und die Ausbildung forderte die jungen Teilnehmer: An zwei Wochenenden fand der anspruchsvolle Lehrgang statt. Zunächst mussten die Teilnehmer körperlich anstrengenden Schwimm- und Laufübungen in persönlicher Schutzkleidung (Neoprenanzug, Handschuhe, Schwimmweste und Wildwasserhelm) absolvieren. Danach zeigten sie bei verschiedenen Notfällen, was sie gelernt hatten. Dabei gingen die Fallbeispiele von der sanitätsdienstlichen Versorgung bis zum Einsatz unterschiedlicher Rettungstechniken, wie Wurfsack-Rettung, schwimmerische und angeleinte Rettung. Ebenso überprüft wurden die Fähigkeiten in der Seilarbeit mit Knoten und Flaschenzügen im Fließwasser.