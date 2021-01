Kreisverband Niederrhein : Kreis-DRK zahlt Mitarbeitern eine Corona-Prämie

Kreis Wesel Der Vorstand des DRK-Kreisverbands Niederrhein hat jetzt entschieden, seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auf eigene Kosten eine Corona-Prämie in Höhe von 500 Euro pro Person auszuzahlen.

In der anhaltenden Corona-Pandemie seien ganz besonders Mitarbeiter in medizinischen oder systemrelevanten Berufen gefordert, teilte der Kreisverband Niederrhein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) mit. Aus diesem Grund seien in den vergangenen Monaten von der Politik Corona-Prämien für Beschäftigte in der Altenhilfe und ambulanten Pflege sowie Pflegekräfte in Krankenhäusern bewilligt worden. Allerdings reichten diese Mittel nicht für alle Einrichtungen – geschweige denn für alle Mitarbeiter.