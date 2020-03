Blutspenden in Alpen : DRK Alpen ehrt „Lebensretter“

alpen Blutspender sind Lebensretter. DRK Alpen hat im vorigen Jahr 614 Spenden angenommen. Darunter waren ´45 Erstspenden.

In Deutschland werden täglich rund 15.000 Blutspenden für Operationen, Transplantationen, die Behandlung von Tumoren und weiteren medizinischen Verfahren benötigt. Allerdings spenden nur etwa zwei bis drei Prozent der Bevölkerung regelmäßig Blut. Umso mehr ist das Verdienst der Jubilare hervorzuheben, betonte Rüdiger Kunst, weil sie einen unverzichtbaren Beitrag leisten, den dringenden Bedarf an Blutkonserven abzudecken.

In Alpen und Veen gibt es in diesem Jahr noch jeweils drei Termine, um Blut zu spenden: am 15. Mai, 28. August und am 6. November im Schulzentrum Alpen sowie am 3. Juni, 23. September und 13. Dezember in der Veener Grundschule. Allerdings stehen auch die Termine, zumindest die frühen, unter Corona-Vorbehalt.