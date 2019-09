Deutsches Rotes Kreuz : DRK Alpen freut sich über neuen Mannschaftswagen

Alpen Das Fahrzeug ist vielseitig nutzbar und löst seinen 19 Jahre alten Vorgänger ab. Bürgermeister Thomas Ahls kam zur Übergabe.

„Der alte Wagen ist inzwischen 19 Jahre alt. Er lief zwar noch, war aber technisch nicht mehr auf dem neuesten Stand. Außerdem wollten wir nicht irgendwann in einen Investitionsstau geraten“, erklärte Rüdiger Kunst, Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Alpen. So wurde jüngst der neue Mannschaftstransportwagen (MTW) im Rahmen einer Feierstunde an die Alpener Rettungskräfte übergeben.