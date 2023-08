Kulturfest in Vierbaum Dorffest rund um den Schwarzen Adler

Der Start des Kinderkinos war die Neuigkeit beim Vierbaumer Dorffest, bei dem immer etwas Neues beginnt, das lange anhält, obwohl das Fest erst zum dritten Mal gefeiert wurde. „Beim Dorffest 2019 wurde die Idee geboren, eine Genossenschaft zu gründen, um den Schwarzen Adler weiterzuführen“, blickte Regina Pepping zurück, die kurz danach zum Vorstand der Genossenschaft Schwarzer Adler stieß. Fritz Wagener, Werner Süsmann und Marco Nöchel hatten die Idee, die Gaststätte mit großem Kulturangebot auf neue Füße zu stellen, ergänzte Ernst Barten, der Anfang 2019 angekündigt hatte, sich zurückzuziehen. Seine Frau Luise Theile und er wurden Genossen wie 330 weitere Leute, um so dem Schwarzen Adler verbunden zu bleiben. Außerdem wurden beide in der „Kulturinitiative Schwarzer Adler“ aktiv, um das Kultur- und Musikangebot in der Vierbaumer Gaststätte zu koordinieren. So holte Ernst Barten die Band „Blue Again“ zum dritten Dorffest, das von den Vorstandsmitgliedern der Genossenschaft und der Kulturinitiative organisiert worden ist.