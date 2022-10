Kultur in Rheinberg : Dreimal Live-Musik in Rheinberg

Vanesa Harbek spielt am Donnerstag im To Hoop. Foto: Theresa Demski

Rheinberg Im To Hoop in Alpsray ist Vanesa Harbeck zu Gast, in der Evangelischen Kirche in Budberg treten die Kontrabassisten Joseph Warner und Jonas Gerigk auf und in der Alten Kellnerei in Rheinberg präsentieren die Musiker des Inner Language Trios originellen Jazz.

Vanesa Harbek im To Hoop Am Donnerstag, 27. Oktober, 20 Uhr, gastiert das Vanesa-Harbek-Trio im To Hoop im Bürgerzentrum Alpsray an der Alpsrayer Straße 102. Karten kosten an der Abendkasse 20 Euro. Vanesa Harbek spielt Blues, Soul, Rhythm’n‘Blues, Swing, Tango, Jazz, Rock’n‘Roll und Latin. Die argentinische Sängerin, Gitarristin und Trompeterin lebt seit 2017 in Berlin. Mit ihrer vielseitigen und kraftvollen Stimme bewegt sie sich elegant in verschiedenen musikalischen Stilrichtungen – ihr scheinbar angeborenes Talent für die Gitarre zeichnet sie zusätzlich aus. Vanesa Harbek stand schon mit namhaften Künstlern zusammen auf der Bühne. Sie trat bei Jazz-, Blues- und Tango-Festivals weltweit auf. Zur Band gehören neben Vanesa Harbek der Bassist Martin Engelien (bekannt von seinem Projekt Go Music und der Klaus-Lage-Band) sowie Drummer Dirk Brand (Gregor Hilden, Charlie Mariano, Gloria Gaynor etc.).

Inner-Language-Trio in Alter Kellnerei Im aktuellen Jazz gibt es nur wenige Formationen, die den Spagat zwischen konzeptioneller Feinarbeit und improvisatorischer Entfesselung so souverän hinkriegen wie das Inner-Language-Trio des Pianisten Christoph Stiefel, das seit etlichen Jahren national und international für Furore sorgt. Stiefel ist mit dem Inner-Language-Trio schon seit vielen Jahren unterwegs und wählt seine Mitspieler nach den aktuellen künstlerischen Herausforderungen aus. Auf der neuen CD „Embracing“ sind Bassist Lukas Traxel und Drummer Tobias Backhaus mit dabei. Beide sind wesentlich jünger als der 57-jährige Pianist. Stiefel liebt es nicht, sich in seinen musikalischen Aussagen zu wiederholen, er sucht nach dem Neuen in der Kontinuität. Mit Traxel und Backhaus kann er die Intensität des Momentums immer auf Augenhöhe zelebrieren. Zusammen bringen sie die Energie und Risikobereitschaft ein, mit der das Trio rhythmische Energie in pure Lebensfreude übersetzen kann. Die Formation ist am Freitag, 4. November, 20 Uhr, in der Alten Kellnerei, Innenwall 104, in Rheinberg zu hören. Karten gibt es an der Abendkasse.

Jonas Gerigk (Foto) spielt mit Joseph Warner in Budberg. Foto: Veranstalter

Kontrabassduo in Budberger Kirche Joseph Warner und Jonas Gerigk spielen beide Kontrabass. Am Sonntag, 30. Oktober, um 12 Uhr, treten sie als Duo in der Evangelischen Kirche Budberg an der Bischof-Roß-Straße auf. Neben komponierten Solo-Stücken agieren Jonas Gerigk und Joseph Warner im Laufe des Konzerts ebenfalls im improvisierten Duo-Kontext. Dort durchdringen beide Bassisten die Klang- und Strukturwelt des Partners und loten im Dialog die gemeinsamen Möglichkeiten der individuellen Konzeptionen aus. Dies resultiert sowohl in melodisch und rhythmisch fassbaren, als auch in abstrakt entkernten Musizierphasen. Das Konzert in der Kirche wird veranstaltet vom Verein Kulturprojekte Niederrhein. up

(up)