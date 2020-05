Unfälle in Drüpt : Zeitgleiche Unfälle legen Verkehr auf der B 58 lahm

Unfälle in Drüpt

Auf der Weseler Straße in Alpen geht nach mehreren Unfällen gerade nichts mehr. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Mehrere Unfälle zu fast derselben Zeit bringen den Verkehr auf der Weseler Straße in Alpen zum Erliegen. Es gibt mehrere Verletzte. Wann der Verkehr wieder fließen kann, ist derzeit noch offen.

Alpen Eine Serie von Unfällen mit mehreren Verletzten sorgt auf der Weseler Straße (B 58) zwischen der Grünthal-Kreuzung und der Rathausstraße in Alpen für massive Verkehrsbehinderungen. Auf dem Abschnitt der Bundesstraße geht derzeit nichts mehr. Auch in den Einmündungen steht der zufließende Verkehr still.