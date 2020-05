Polizei Rheinberg sucht Zeugen : Drei Autos aufgebrochen und Geld gestohlen

Rheinberg Gelegenheit macht Diebe: Die Polizei warnt Autofahrer davor, Wertgegenstände im Fahrzeug zurückzulassen – auch nicht „versteckt“. Leichtsinn produziert viel Ärger.

Die Polizei in Rheinberg hat am Donnerstag drei Autoaufbrüche im Ortsteil Millingen gemeldet. Die Autos waren am Dienstagabend an der Kantstraße sowie an der Keltenstraße geparkt, so berichtet die Polizei. Am Mittwochmorgen hätten die Besitzer dann bemerkt, dass Scheiben ihrer Autos eingeschlagen worden seien. Aus zwei Fahrzeugen, die an der Kantstraße standen, entwendeten die Täter Bargeld, den Fahrzeugbrief eines Traktors sowie eine Christophorus-Plakette. An der Keltenstraße erbeuteten die Einbrecher ebenfalls Geld. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, es potenziellen Dieben nicht zu leicht zu machen. Es sei leichtfertig, Wertsachen im Auto liegen zu lassen, auch wenn man sie „versteckt“. Der Appell der Polizei: „Räumen Sie Ihr Auto aus, ehe es andere tun!“ Autofahrer sollten Mobiltelefone oder andere Wertgegenstände mitnehmen, auch wenn sie ihren Wagen nur kurzfristig verlassen. Sonst seien sie eine Einladung an mögliche Straftäter. Und es folgten Ärger und Lauferei zu Polizei, Versicherung und sonstigen Behörden.