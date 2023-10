Restaurierung in der Dorfschmiede Menzelen Es lodert wieder in der alten Esse

Schmieden wurde so zur Geduldsprobe, weiß Ulrich Manteuffel, der regelmäßig mit Kommunionkindern aus den Kirchengemeinden St. Ulrich, St. Nikolaus, St. Mariä und St. Walburgis Kreuze in die Glut hält. Zwischen 50 und 75 Kinder fertigen sich dann ein Andenken im lodernden Feuer. Die Rohlinge fertigen Thomas Ahls und Kurt Verhülsdonk gewöhnlich zuvor in der privaten Werkstatt des Bürgermeisters mühevoll selbst. Zuletzt gab es bei der beliebten Aktion jedoch Probleme. „Man musste die Rohlinge immer hin und her schieben, bis man den Punkt gefunden hatte, an dem die Hitze ausreichend war“, erzählt Ulrich Manteuffel.