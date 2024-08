DLRG-Sommerlager in Rheinberg Piratenzeit im Underberg-Freibad

Schwimmen, von der fünf Meter hohen Rutsche ins Becken sausen, kreativ den eigenen Turnbeutel gestalten oder an der Nachtwanderung teilnehmen: 23 Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren hatten an diesem Wochenende die freie Auswahl und viel zu tun. Das DLRG-Sommerlager der Ortsgruppe Rheinberg zählt zu den Highlights im Ferienkompass. Seit Jahren. „Wir sind am Freitagnachmittag gestartet und räumen unser Piratenlager am Sonntag“, erklärte Miriam Hackstein am Samstag. Die 35-Jährige hat schon als Kind an dem DRLG-Sommerlager teilgenommen und gehört seit 20 Jahren ins elfköpfige Betreuerteam. „Unser Sommerlager ist für uns einfach Tradition“, meinte sie über die 31. Ausgabe.